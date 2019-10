Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. 36

Morelia, Mich., El actor y director estadunidense Robert Redford fue reconocido ayer en el contexto del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con la entrega y develación de su butaca, se nombró la sala 4 de la sede del festín fílmico con su nombre y se le otorgó el premio a la Excelencia Artística por su trayectoria y por las valiosas aportaciones de su trabajo a la industria cinematográfica mundial.

En compañía de la directora del certamen, Daniela Michel; el presidente del festival, Alejandro Ramírez, y el vicepresidente, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, el galán hollywoodense dijo sentirse muy emocionado y agradecido por el recibimiento que le dieron los morelianos.