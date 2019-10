L

a debilidad del primer eslabón rompió la cadena en el operativo de Culiacán. Frente a esto la mejor, o menos peor, decisión fue liberar a Ovidio Guzmán porque la capacidad de fuego de los comandos que desataron el terror en la capital sinaloense amenazaba cobrar vidas de militares y población civil.

Es necesario explicar a cabalidad lo sucedido la semana pasada en la ciudad cuyos habitantes vivieron horas de incertidumbre y angustia. La información proporcionada por los integrantes del gabinete de seguridad y el Presidente de la República ha sido contradictoria e incompleta. Esta administración que tiene como una de sus prioridades la transparencia informativa está quedando a deber en el caso de Culiacán. Para quienes estamos por la defensa del Estado, sus instituciones y leyes debe ser claro respaldar a quienes lo encabezan, pero al mismo tiempo exigir claridad de un acontecimiento que bien podría marcar pauta sobre cómo actuar ante las poderosas bandas de narcotraficantes.

Andrés Manuel López Obrador, singularmente hábil para acuñar consignas que transmiten su visión política, expresó durante su campaña, y lo ha repetido muchas veces ya como Presidente, que le guían tres principios: No robar, no mentir y no traicionar al pueblo . El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, transgredió el segundo precepto, no mentir, ya que inicialmente sostuvo que la despiadada balacera se desató espontáneamente cuando, según el comunicado de prensa oficial, afirmó: El día de hoy [jueves 17] a las 15:30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda (https://www.gob.mx/sspc/prensa/mensaje-ofrecido-por-el-secretario-alfonso-durazo-montano-sobre-los-hechos-ocurridos-en-culiacan-sinaloa-223905). Los atacados reaccionaron, tomaron control de la vivienda desde la cual les dispararon y se llevaron la sorpresa de que en ella estaba un hijo de El Chapo Guzmán.