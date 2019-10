B

uenos Aires. ¡Jelou! ¿Donald? ¡Soy yo, Mauricio! ¿Estás ahí? Jelou. ¿Donald? Jelou. Populism is coming back! Please. Donald? Jelou! I beg you, dear friend! Just give me a call! Jelou, jelou. Help!

Nada. Macri arrojó el teléfono por una ventana de la Casa Rosada, pegó una puteada que hizo cimbrar la histórica Plaza de Mayo, y le dijo a Sri Sri Ravi Shankar, su gurú personal: ¡Pensá en algo, boludo!

Mientras, en las calles, desfilaban jóvenes en solidaridad con los pueblos de Chile y Ecuador. Miguel Ángel Pichetto (candidato a vice de Macri) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) declararon que en las manifestaciones hubo venezolanos y cubanos infiltrados (sic). Y que si el domingo entrante el peronismo ganaba las elecciones, Argentina caería en el caos.

La desesperación del presidente era comprensible. Porque después de que en las primarias de agosto el binomio Alberto Fernández/Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) barrió al de Macri-Pichetto cosechando 16 puntos de diferencia (48.25/32.49 por ciento), el balotaje se tornaba en una meta imposible de alcanzar.

El voto peronista se impuso en las 23 provincias del país. Santiago del Estero (75.66 por ciento) y Formosa (69.90) registraron el caudal más abultado. Santa Fe (43.66 por ciento) y Mendoza (40.48), el menos caudaloso. El promedio nacional de sufragios peronistas fue de 59.42 por ciento.

Entonces, Macri tomó un calmante, y recibió a un equipo de expertos en justicia electoral , que aguardaba en la antesala de su despacho. Mejor que me traigan algo novedoso , les advirtió. Temblando, los expertos explicaron: “Mire, señor presidente… Si usted nos autoriza a desdoblar los certificados del escrutinio –de manera que haya dos hojas en lugar de una, como hasta ahora, y una de ellas sea exclusiva para la elección presidencial– podemos instalar la confusión en los medios, y luego presionar para exigir el balotaje”.

Con más de 100 causas penales que lo esperan en la justicia, Macri respondió: ¿Y si sale mal? Las encuestas señalan que Alberto y Cristina nos sepultarán con 15 puntos de diferencia . Y concluyó: ¡Ni siquiera Smartmatic puede salvarnos de la humillación!