El sindicato petrolero ha seguido una eficaz estrategia para ocultar la información que por ley está obligado a transparentar, en particular lo referente a los recusos públicos que recibe de Pemex: ampararse.

Decisiones del instituto, definitivas e inatacables

El petrolero ha sido uno de las agrupaciones más reacias para subir y actualizar en la Plataforma Nacional de Transparencia los requerimientos obligatorios y a responder solicitudes de información, a diferencia de otras, como los sindicatos nacionales de trabajadores de la Educación y del Seguro Social, que sí lo hacen.

El sindicato de Pemex buscó por algún tiempo cómo defenderse, por lo que tramitaban juicios de amparo. Algunos se les concedieron, no obstante que los sujetos obligados no pueden ampararse contra las decisiones del pleno del Inai, que son definitivas e inatacables. Alegaban que se trataba de información correspondiente a Pemex y que por tanto no podían entregarla. (En muchos casos) desde la propia paraestatal eran avisados , indicó la comisionada.

Se trató de una táctica que el STPRM realizó cuando era sujeto indirecto –antes de la reforma de 2014–, sin embargo, alertó Kurczyn, lo han seguido haciendo aún después que entraron en vigor las modificaciones constitucionales (a partir de 2016).