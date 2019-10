Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. 13

Mario Delgado denunció que en el proceso de elección interna de Morena ha habido mucha manipulación, demasiados incidentes, muchas quejas de la militancia. ¡Quieren sacarme a la mala! , repuso.

Recordó su registro como candidato a la diputación plurinominal: yo no cambié el domicilio; competí por Miguel Hidalgo hace más de un año, digo, por Iztacalco; me afilié en Miguel Hidalgo al partido en 2015; posteriormente pedí mi cambio de domicilio a Iztacalco .

–¿Por qué el cambio de Miguel Hidalgo?

–Porque soy diputado federal de Iztacalco.

–¿Entonces no representa usted al distrito de Miguel Hidalgo, donde vive?

–Soy diputado de Iztacalco.

–Hay muchos morenistas inconformes que hablan ya de la organización de un consejo nacional legítimo paralelo al que organiza Bertha Luján.

–Si no se solventan las irregularidades del padrón, si no hay claridad en las asambleas que falta hacerse y si no se limpia el proceso, vamos a tener una dirigencia espuria, y eso no puede permitirse en el partido.

También, una vez que en bloque las fracciones de Morena, PT y PES votaron el viernes pasado la legalización de los 18 millones de autos chocolates, e incluso él respaldo con su voto la medida, Delgado dijo ayer sobre el tema: