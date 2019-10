Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. 12

Ya no hay partido de Estado , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje dirigido a todos los servidores públicos de su gobierno, a quienes pidió no meterse en asuntos partidistas –particularmente en Morena– ni utilizar recursos públicos para ese fin, no sólo porque cometerían un delito grave, sino por cuestión de principios.

En un memorando subrayó que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es desterrar la simulación y las marrullerías que combatieron cuando eran oposición. Les dijo que ser de izquierda significa ser honestos.

Por tanto, pedirá la renuncia a quienes se involucren en procesos internos partidistas.

En dos momentos, el mandatario dejó en claro la advertencia, primero en conferencia de prensa, y luego en reunión con la estructura de delegados federales, ante quienes leyó el citado memorando.

Les recordó que cuando fueron opositores enfrentaron y padecieron fraudes cometidos desde el poder, por lo que en este gobierno no pueden actuar de la misma manera.

No es congruente, moral ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado , señaló.

Así, queda prohibido utilizar con fines electorales, bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público.