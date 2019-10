El coordinador de MC, Dante Delgado, expresó que no van a regatear el apoyo al presidente López Obrador en la lucha contra el crimen organizado, pero demandó que reflexione sobre la necesidad de construir hacia adelante , sin descalificar a los opositores.

La ex presidenta del PRI Claudia Ruiz Massieu advirtió que debe revisarse la estrategia de seguridad, y su compañero Manuel Añorve sostuvo que hay mucho por aclarar, ya que circulan versiones de que no fue Ovidio Guzmán, sino uno de sus hermanos, el detenido y luego liberado.

En San Lázaro, los panistas recrudecieron su narrativa contra el gobierno federal, postura a la que se sumó el PRI. En respuesta, el morenismo les recordó el origen y la continuación de la espiral de violencia criminal.

Reginaldo Sandoval (PT) ponderó la estrategia gubernamental y la decisión de López Obrador: “Nosostros estamos al ciento por ciento con nuestro Presidente, el de la vida y la paz. Sólo un hombre valiente, sólo un Presidente íntegro, honesto, congruente, toma la decisión que se tomó. Porque lo más fácil es ordenar ‘mátenlos en caliente y después averiguamos’”.

El ex candidato a la gubernatura de Veracruz por el PRI Héctor Yunes acusó al gobierno de haber capitulado “ante al crimen organizado. Homicidios, secuestros, extorsión, robo con violencia, feminicidios y otros delitos de alto impacto arrojan cifras que esta administración no se atreve a reconocer (…) El argumento de que la inseguridad es una herencia maldita de los gobiernos anteriores no se podrá seguir sosteniendo hasta el término de este sexenio”.

El panista Felipe Macías presentó en tribuna una serie de descalificaciones. Dijo que como ciudadano, no como diputado, no como político, no como miembro de un partido, el Presidente de la República hace seis meses, justamente, le prometió que hoy se terminaría la violencia y la inseguridad en el país, y hoy estamos peor que nunca. De ese tamaño son las mentiras del Presidente .

La réplica correspondió a Tatiana Clouthier: “No puedo pensar que el diputado que me antecedió pueda venir –del PAN– y se quiera quitar así, como que no pasó nada, la historia de los 12 años recientes de este país; seis de ellos le correspondieron a Acción Nacional. Tristemente esas imágenes no son inéditas: bloqueos de narcos con automóviles en llamas, balaceras, han sido la constante en este país. Tristemente en Guadalajara en 2012, en Nuevo León en 2010, Tamaulipas en 2009; ya se les olvidó que soltaron a El Mencho en Jalisco”.