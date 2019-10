Calificó de fascistoides a quienes cuestionan la determinación de detener esa operación, lo cual, dijo, reafirmó la vocación pacifista de su gobierno. Una masacre ordenada por el Presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Que digan que (nos) faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno; eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio .

Al ofrecer detalles de esta acción, López Obrador señaló que estuvo a cargo de un grupo de investigación de la Sedena que viene haciendo estos operativos de tiempo atrás. Lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se aplique. Es como cuando me presentan denuncias sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe procederse .

El operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para aprehender a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, no fue notificado previamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no estaba informado, no me informan porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa . Fue hasta que se desató el conflicto cuando intervino el mandatario instando al gabinete de seguridad a adoptar una decisión que él avaló.

–¿Qué acciones va a tomar para que no vuelva a suceder (un operativo fallido)? se le preguntó en conferencia de prensa al Presidente.

–Se aprende, sobre todo en las crisis. Están haciendo una revisión; yo lo pedí, que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo. Me interesa que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, derramamiento de sangre de nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona.

López Obrador sostuvo que la finalidad es reducir la incidencia delictiva, los homicidios, secuestros y robos, porque antes lo principal era la aprehensión de un personaje famoso; lo cual no quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero no es lo fundamental .

Esta vez, sin mediar pregunta, el jefe del Ejecutivo federal retomó el caso Culiacán para abundar en la dualidad entre las estrategias que apostaban por la guerra y la actual: Yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Con altas dosis de Tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia .

Asimismo, López Obrador se refirió al supuesto de que se hubiera continuado con el operativo que produjera una masacre y que la oposición articulara un movimiento para hacerlo dimitir: Pues me voy, sí, pero ¿cómo me voy? No derrotado porque dejé de ser Presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada. Eso es lo que más importa en la vida, no el cargo .

Sin embargo, desestimó que hubiera incurrido en algún delito y, en su caso, reiteró, comparecería (ante la autoridad) porque cualquier ciudadano tiene el derecho a la defensa.