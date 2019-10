T

rump encara varios escenarios ominosos que puede catalizar su impeachment en Navidad en la Cámara de Representantes.

La situación es tan fluida que también se puede dar un escenario de impeachment en la Cámara y salvación con redención en el Senado –donde los demócratas necesitan de 15 votos republicanos cuando ya cuentan con cinco desertores: Mitt Romney, Marco Rubio, Lindsey Graham, Lisa Murkowski y Susan Collins (https://bit.ly/31vPT9T)– lo cual puede escenificar la inédita vez que un presidente defenestrado en una Cámara sea relegido por el Colegio Electoral.

El clintoniano ex almirante William H. McRaven, íntimo del ex director de la CIA, John O. Brennan, y quien operó el asesinato de Osama Bin Laden, escribió en el rotativo anti Trump NYT que Nuestra República está siendo atacada por el presidente , donde alebresta al ejército para derrocarlo: si este (sic) presidente no demuestra el liderazgo que EU necesita, tanto al interior como al exterior, entonces es tiempo para una nueva (sic) persona en la Oficina Oval (https://nyti.ms/2MPF513).

Trump fustiga que la Cámara de Representantes, presidida por la aguerrida Nancy Pelosi, busca asestarle un golpe de Estado anti-constitucional por la vía del impeachment que empuja el Deep State (https://bit.ly/33abMg4).

Cuando Kennedy decidió iniciar con mil soldados el retiro de EU en Vietnam sufrió un magnicidio (https://bit.ly/2mD2MR4).

Ahora que Trump decidió retirar los mil soldados en el frente sirio sufrió el ultraje bipartidista: mucho más feroz por los pugnaces senadores republicanos Lindsey Graham y el mormón Mitt Romney (cercano a la CIA).

La senadora Elizabeth Warren parece la favorita del Partido Demócrata, lo cual repugna al centro electoral de su partido, así como a los fondos de cobertura de riesgo y la bancocracia de Wall Street.

La nominación de Warren facilitaría la relección de Trump con el simple hecho de señalarla como socialista –un exorcismo letal en EU.

El desplome del ex vicepresidente Joe Biden –con los escándalos mafiosos de su hijo Hunter en Ucrania y China– y la cardiopatía de Bernie Sanders dejan el camino libre a la senadora Warren, por lo que el ex alcalde multimillonario de Nueva York, Michael Bloomberg, sopesa lanzarse a la contienda a fin de año para ser un competidor más viable frente a Trump, si es que el presidente salva su pellejo en el Senado.