R

osario Robles y sus abogados se toparon con un juez que no abrió la puerta de la prisión a quien fue dos veces secretaria de gabinete presidencial con Enrique Peña Nieto. La orden judicial superior de revisar la situación de la acusada no la benefició y el caso se mantendrá en los términos actuales, con ella en prisión preventiva y en espera del momento procesal en que se determine si inicia o no el juicio formal por los señalamientos relacionados con lo que mediáticamente se ha conocido como La estafa maestra.

Lo que pudo haber sido una victoria parcial de la ex jefa interina del Gobierno capitalino terminó en un endurecimiento del juez que lleva el caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien no se mostró reblandecido por los alegatos de los abogados rosaristas, quienes insistieron en la relación de parentesco del juzgador con Dolores Padierna, compañera de René Bejarano, quien a su vez fue estigmatizado por la develación de los famosos videoescándalos con los que se pretendió frenar a Andrés Manuel López Obrador antes de su primera candidatura presidencial.

El citado juez, en realidad, tachó de mentirosos a los defensores de Robles Berlanga y les advirtió que el sistema acusatorio tiene dientes; sólo hay que saber activarlos y ustedes, con su comportamiento falaz, han activado esos dientes . Una tarde de retroceso para Rosario y su esperanza de continuar en libertad el proceso judicial que la ha colocado como la única peñista de primer nivel en pisar la cárcel y estar bajo marcada predisposición de castigo por sobre todas las cosas y por deudas políticas añejas.

La periodista Laura Castellanos, (escritora de libros como el ya clásico México armado, con epílogo y cronología de Alejandro Jiménez y la propia Castellanos; además de Crónica de un país embozado) obtuvo un mensaje por escrito de doña Rosario Ibarra de Piedra con motivo de la medalla Belisario Domínguez que le ha sido asignada por el Senado de la República y que hoy recibirán sus hijas dado que el estado de salud de la galardonada no le permite viajar de Monterrey a la Ciudad de México.