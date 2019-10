El culiacanazo

Numerosas personas opinan que las fuerzas de seguridad no debieron haber soltado al chapito Ovidio Guzmán. Afirman que fue una humillación para el gobierno mexicano. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando se les pregunta si hubieran ofrendado su vida por defender la imagen del país. En la gráfica aparece el resultado de un rápido sondeo de opinión en Twitter.

Ombudsman social

Asunto: asaltos en los bancos

Viendo los dos asaltos que ocurrieron recientemente en Banamex (el señor del machete y el robo exitoso en otra sucursal) llama mi atención el hecho de que nadie comente que Banamex decidió no tener guardias en sus sucursales porque salen muy caros . Esto me explicaron cuando sufrí un intento de asalto el 8 de agosto en la sucursal de Marina Nacional y Mariano Escobedo. La gerente de la sucursal me explicó que sale muy caro tenerlos. Mi pregunta es: ¿aun siendo una institución privada, no sería obligatorio que tuvieran guardias? Me parece una actitud que indica un gran desprecio hacia los clientes.

Sara Giambruno /CDMX

Twiteratti

Kimberly Clark se pasó de la raya, ¿quiénes creen que son para amenazarnos? Nos limpiaremos el pandero con Charmín si es necesario; no necesitamos de sus productos. #BoicotKimberlyClark.

María (@mariafdezv)

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com