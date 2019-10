▲ El mandatario boliviano, Evo Morales, acompañado del ministro de Presidencia, Ramón Quintana, y del vicepresidente Álvaro García Linera (a la izquierda) se reunió ayer con los observadores de la OEA, a quienes invitó a ir al tribunal electoral porque no hay nada que ocultar en cuanto a los resultados. En imagen de la derecha, el candidato opositor, Carlos Mesa, en la protesta de ayer en La Paz. Foto Ap

Las cifras sobre los resultados generaban mayor incertidumbre. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que antenoche con 95.22 por ciento de las actas dio por segura la relección de Morales sin necesidad de segunda vuelta, ayer daba al mandatario 46.4 por ciento y al ex presidente Carlos Mesa 37.07 por ciento, con 95.63 por ciento de las actas.

Al final de la jornada no se informó de heridos o detenidos.

No hemos sido mezquinos ni ocultado información para que hoy hablen de fraude. Se deberían dejar de lado las especulaciones, no tenemos nada que ocultar , declaró en conferencia de prensa la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, y preguntó: ¿Cómo es posible que nos digan que hay fraude?

La Paz. El gobierno de Bolivia solicitó ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) que audite los comicios del domingo pasado, cuando aún no se ha definido si el presidente Evo Morales se puede relegir sin necesidad de una segunda vuelta, luego de que se desencadenaron protestas en el país, críticas en el exterior y se convocó una reunión extraordinaria del organismo regional ante la falta de resultados claros sobre la contienda.

Pary invitó a los observadores a realizar una auditoría de los resultados. Si quieren vengan a contar voto por voto .

Morales, quien no tuvo ayer ninguna aparición pública, se reunió con los observadores de la OEA, cuyo Consejo Permanente fue convocado para este miércoles. Quedan invitados a ir al Tribunal, no tengo nada que ocultar. No necesitamos ayuda de nadie en temas legales. Nosotros estamos ganando , expuso el primer presidente indígena de Bolivia al comenzar el encuentro.

El mandatario recordó en un tuit dirigido a los bolivianos las altas tasas de pobreza que tenía el país en la década de los 90 con gobiernos de derecha.

En respuesta, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aceptó en una carta enviada al canciller Pary la invitación para verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, a efectos de lo cual la Secretaría General de la OEA procederá a la realización de un Análisis de Integridad Electoral que comprenda, entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia .

No estaba claro si la oferta de una auditoría a sería suficiente para detener las protestas, que continuaron aquí y en otras ciudades.

El gobierno boliviano hizo la petición luego de que la OEA convocó a una sesión del Consejo Permanente hoy en Washington, a pedido de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y la representación de Venezuela (a cargo del líder opositor Juan Guaidó) para abordar la situación en Bolivia .

La transparencia del cómputo rápido hecho por el OEP fue puesta en duda desde el lunes por la OEA y Mesa, quien llamó a movilizaciones ciudadanas en rechazo a un supuesto fraude del que acusó al gobierno y a a la autoridad electoral. El conteo fue nuevamente suspendido debido a los disturbios que estallaron en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Cochabamba, Potosí y Tarija.

En Riberalta, en el departamento Benin, los manifestantes destruyeron una estatua del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, gran aliado de Morales.

La oposición, sindicatos, organizaciones empresariales y cívicas convocaron a un paro general este miércoles. La Coordinadora Nacional por el Cambio, organización afín al gobierno de Morales, llamó a defender la victoria del líder aymara y calificó los disturbios de estos días como parte de un golpe de Estado.

Antonio Costas, vicepresidente del TSE, renunció a su puesto por desacuerdos con la decisión de suspender la publicación del conteo rápido tras los comicios presidenciales del domingo.

En este contexto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Morales por su victoria en estos comicios, mientras su par de Argentina, Mauricio Macri, expresó que que reconocerá el triunfo del líder indígena una vez la OEA lo haga.

Estados Unidos denunció un intento de subvertir la democracia en Bolivia y la Unión Europea llamó a respetar la voluntad del pueblo . España, Argentina, Brasil, Colombia y Perú manifestaron inquietudes sobre la marcha del conteo de votos.