Jaime Whaley

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. a10

Los seguidores de Michael Jackson estarán de plácemes este venidero fin de semana, cuando se presente el espectáculo Forever, the best show about the King of Pop, único avalado por la familia del fallecido cantante.

Con un elenco de más de 25 personas, el espectáculo no pretende imitar las actuaciones de Jackson, sino más bien rendirle un tributo a más de nueve años de su muerte, por lo que las presentaciones están avaladas por la familia del cantante, y ello lo atestiguó la presencia de su hermana Victoria.

Para mí es una mezcla de emociones, de alegría y de tristeza , señaló La Toya Jackson al anunciar el montaje que lleva ahora cinco años de ser itinerante, luego de su estreno en marzo de 2010 en el Teatro Lope de Vega de Madrid.