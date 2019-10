▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer a Nancy Pelosi, jefa de la Cámara de Representantes, por no llamar a una votación rápida en el Congreso para ratificar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). No puedo creer que la nerviosa Pelosi no actúe más rápido sobre el T-MEC. Su gente lo quiere, pero no saben por qué no lo ha sometido a una votación bipartidista. ¡Se está tardando mucho! , escribió Trump en Twitter. Funcionarios de Washington han presionado a la cámara baja para una votación antes de finales de noviembre, si bien persisten preocupaciones sobre la aplicación en México de las reformas laborales que exige el acuerdo. Foto n Ap