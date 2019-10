Perdí todo con ese nocaut , reconoce Ganigan; me aleja para siempre de mi intención de ser otra vez campeón del mundo, porque con mi edad, 39 años, si soy realista ya no tengo oportunidad .

Ganigan reclamó al réferi. Le dijo que no estaba mal y que podía seguir en la pelea, pero no se lo permitieron y decretaron el nocaut técnico cuando ni siquiera habían transcurrido tres minutos.

Cuando recuerda los descuidos que le costaron dos caídas en menos de tres minutos y la intervención del réferi, no puede evitar plantearse qué habría sucedido en otras circunstancias.

El réferi no debió intervenir tan pronto , reclama; es verdad que me tiró dos veces, pero uno sabe cuando está mal por el golpe, debe saberlo también el réferi y yo estaba en condiciones de seguir. Sé que lo hacen para evitar tragedias, pero podía darse cuenta que podía continuar y hasta cambiar el resultado .

Es difícil aceptar que todo terminó

Ahora piensa en el futuro inmediato. Hablar con su equipo si vale la pena hacer un par de peleas más o aceptar que terminó y buscar otras actividades, algunas relacionadas con el boxeo.