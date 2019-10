Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2019, p. 5

Varias generaciones de alumnos del pintor Gilberto Aceves Navarro, quien falleció el domingo a los 88 años, acudieron ayer al Palacio de Bellas Artes a despedirlo, cubrir su féretro con dibujos y celebrar su legado artístico y académico.

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez, adelantó que existe una propuesta para fundar una escuela de dibujo en honor del artista, quien trabajó hasta el último momento en diversas obras, por ejemplo, en Los árboles de la noche triste, esculturas que se exhibieron por vez primera en el homenaje de despedida, de cuerpo presente, que se le rindió en el máximo recinto cultural de México.

Al lado del ataúd se colocaron Los gendarmes, piezas de acero al carbón y esmalte al horno, también recién salidas del taller de quien será recordado, sobre todo, por su generosidad para enseñar.

‘‘Nos interesa hacer un trabajo de divulgación mucho más extenso de la obra del maestro. La Fundación Aceves Navarro tiene un proyecto muy importante que nos interesa apoyar”, detalló la funcionaria.

Agradecimiento infinito

Lucina Jiménez recordó que Aceves Navarro decía que ‘‘cualquier persona podía acercarse al dibujo si tenía capacidad de disciplinarse y descubrirse a sí misma, porque una de sus cualidades fue que no dictaba, no mandaba, no ordenaba, abría la opción de que cada quien descubriera sus posibilidades, y ahí encontraba la oportunidad de desarrollo de cada alumno. México necesita eso, un lugar donde el dibujo pueda estar presente de esa manera.

‘‘Hay un Aceves Navarro por descubrir, por revelar y, sobre todo, por compartir en ese proceso formativo que tendremos que hacer, reconociendo lo que ya está avanzado. Hay mucho por reconstruir, obra por identificar; él donó muchas piezas, por ejemplo a instituciones de salud, necesitamos hacer una recuperación de toda esa información.”