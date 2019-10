Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. 35

Los aumentos marginales al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como en los años recientes, no son suficientes para su óptimo funcionamiento, sostiene el rector Enrique Graue Wiechers.

En entrevista, el aspirante a ser designado en noviembre por la Junta de Gobierno de la universidad para un segundo y último periodo en la Rectoría explica que para detonar la investigación científica o incrementar significativamente su oferta educativa y sus labores de promoción y difusión de la cultura, la UNAM requiere de sustanciales aumentos a su presupuesto.

Graue, de 68 años, está por concluir el periodo como rector para el que fue nombrado en 2015. En estos cuatro años han existido momentos críticos , considera, como el ataque de un grupo porril en contra de estudiantes el 3 de septiembre de 2018 –que provocó las mayores manifestaciones estudiantiles de la última década en la UNAM–, el anuncio de una baja presupuestal en diciembre pasado que fue corregida por el gobierno o la omisión de la autonomía universitaria en el proyecto de la reciente reforma al artículo 3 de la Constitución, que también fue enmendado. Todo ello, dice, ha sido bien superado .

El médico y oftalmólogo asegura que a pesar de estas coyunturas no ha sido difícil mantener la estabilidad de la institución estos años. La comunidad universitaria por sí misma tiene inercia a la estabilización , observó. Cuando los estudiantes, los profesores y el personal académico tienen clara la finalidad de la universidad, rápidamente corrigen. Lo que hace la administración es propiciar las condiciones para que así suceda .

El refuerzo de la seguridad de la comunidad universitaria, la erradicación de la violencia de género, la consolidación de proyectos académicos y el avance hacia la sustentabilidad de los campus universitarios son tareas en las que, resalta, se ha avanzado, pero en las que quiere seguir trabajando si lo designan para un nuevo periodo.

Sobre la seguridad evalúa que ha mejorado en general, sin que ello signifique que no exista inseguridad. La incidencia de delitos en nuestros campus es mucho menor que en los entornos que nos rodean, pero habrá que seguir trabajando en ello y, al respecto, expresa que su petición a la comunidad universitaria es que participe más activamente en los organismos de seguridad de sus escuelas.

La universidad cuenta hoy con un plan maestro de seguridad y otros para sus distintas unidades académicas; asimismo, se ha reforzado la relación que la institución tiene con las autoridades responsables del orden público. También tendrá que seguir trabajando en transporte y senderos seguros para su comunidad”, añade.