Frente a representantes de di-versas dependencias gubernamentales, expuso que el mensaje de esta campaña va dirigido en una primera etapa a promover la no indiferencia: A que no puedes estar viendo que alguien cercano, con el que tienes lazos afectivos fuertes: hermano, primo, tío o papá, maltrata a tu mamá y hacerte a un lado; no puedes decir para qué me meto . Con ninguna mujer atacada debería ocurrir eso; actuar con indiferencia perpetúa la violencia, indicó.

En la segunda etapa se buscará la participación de la ciudadanía para que comparta qué está haciendo para combatir la violencia contra las mujeres. Y por último se difundirá lo que ofrecen las instancias de gobierno y cómo ser vigilantes de su actuar.