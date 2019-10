D

e los preceptos antisis­tema o alternativos que el propio sistema ha devorado, digerido, regurgitado y convertido en mero concepto decorativo destaca el de sustentabilidad. Hoy no hay gobierno que no tenga su propio ministerio enarbolando la bandera de la sustentabilidad. Ni hay tampoco empresa respetable que no hable de ello. Si el lector examina las páginas de las mayores 100 corporaciones (que dominan al mundo) es probable que 90 por ciento mantengan el término como parte de su ideario, pues puntualmente lavan su imagen y se pintan de verde ( green washing). Ello incluye petroleras, mineras y fabricantes de armas. Lo mismo ocurre en los ámbitos académicos. Innumerables universidades y tecnológicos han abierto materias, carreras, posgrados y especialidades sobre el tema. Existe además desde hace 20 años la ciencia para la sustentabilidad ( sustainability science) y cada año se publican 12 mil estudios que contienen la palabra en su resumen. ¿Qué define realmente este término? En su versión más corriente, un vago deseo por conciliar el respeto por la naturaleza con la economía dominante y la justicia social.