H

ace años que España, en medio de una barahúnda creciente, lentamente se adentra en una caverna cada vez más oscura. El Estado español cerró una etapa con la sentencia del procés; penas de 13 a nueve años de cárcel a Oriol Junqueras y a otros líderes catalanes, por sedición y malversación, sólo para abrir otra etapa –imprevisible– de historia futura. España está hoy en un peor momento que el que vivía antes del fallo del procés.

Con una sensibilidad política queratósica, a buen resguardo en el principado de Asturias, la realeza española montaba la escena para la hermosa Leonor. Brillos, encajes y bailarinas doradas, el primer look de fiesta de la princesa, fue su apuesta para el histórico momento. “Con un diseño corola de encaje a la última con el que finalmente se distanció del armario de la infanta Sofía”, debutó como princesa de Asturias, según la reseña de ¡Hola!

Simultáneamente medio millón de catalanes protestaban en las calles de Barcelona contra el fallo del procés y sus encarcelados, en múltiples puntos de la ciudad las fuerzas del orden sometían a quienes protestaban con excesos de toda índole, y los sindicatos catalanes independentistas Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) convocaban a una jornada de huelga general.

Escenas de dos mundos concurrentes en el tiempo. La realeza corroyéndose a sí misma, al parecer inadvertidamente.

Ya se sabe: un Estado no puede permitir ser disminuido bajo ninguna forma, aunque la forma con la que reprime e intenta dar escarmientos a los independentistas, políticamente lo disminuya. Las contradicciones parecen insuperables. Entre otras, las de los independentistas y los españolistas; entre los independentistas mismos, por sus posiciones distintas respecto a la vía de la autodeterminación. Más los catalanes que no quieren marcharse de España, pero quieren una mayor y más profunda autonomía. Han surgido, además, unos sin clara identidad Comités de Defensa de la República (CDR). Nadie trabaja para superar esas contradicciones, todo lo decide una fuerza determinante: una que no quiere cambio alguno en el statu quo.

Los partidarios del inmovilismo, los poderes económicos, los poderes de facto, los grandes partidos españoles, el PSOE, el PP, y ahora, además, Ciudadanos y Vox, blanden la ley, sin ver, precisamente, que lo que está en cuestión es la ley, y no sólo se trata del estatuto autonómico de Cataluña, sino también el proceso retorcido que condujo hacia ese estatuto.