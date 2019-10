No hay ninguna causa ni ningún elemento que nos pueda llevar a la presunción de un atentado , aseguró al comparecer ante la comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), ha insistido en diversos espacios que la información hasta ahora publicada por las autoridades no es más que atole con el dedo .

Yo no voy a especular porque yo soy técnico, no soy político , asentó el titular de la SCT, al abundar en que con la información que hay hasta el momento no se ha encontrado nada que hable de un atentado.

Jiménez Espriú reiteró que un informe de hechos se presentará el 25 de octubre y un informe completo se dará a conocer en noviembre. Ambos documentos se sumarán a los ya presentados por la Fiscalía de Puebla y de la propia Fiscalía General de la República.