Emir Olivares y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. 14

Mantener y reforzar la autonomía y dotar de más dientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron algunas de las propuestas más repetidas durante el primer día de comparecencias de los aspirantes a presidir el organismo para el periodo 2019-2024.

Ante las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado –que después de escuchar a las 57 personas que se registraron para este proceso definirán una terna que será debatida en el pleno para llegar al nombramiento–, algunos candidatos expusieron sus ideas, experiencia en la materia y proyectos.

Ayer, en casi 10 horas de trabajos, comparecieron 24 aspirantes entre abogados, ex ombudsperson en los estados, ex funcionarios públicos, ex magistrados, consultores y hasta ingenieros. Este martes se presentarán 15 candidatos más, y el miércoles los 18 restantes.

Pese a que el tiempo para presentar los proyectos y responder las preguntas de los senadores era muy reducido, el interés por el trabajo de algunos de los aspirantes permitió que los legisladores no fueran tan estrictos y escucharan los planteamientos de los comparecientes.

Reconocen trayectoria y propuestas de Chamberlin

Uno de esos casos fue el de Michael Chamberlin, actual miembro del Consejo Consultivo de la CNDH y quien ha trabajado recientemente con colectivos de familiares de personas desaparecidas. Expuso que su proyecto se basa en tres ejes: enfoque en las víctimas a fin de resarcirles sus derechos; que las investigaciones del organismo sean la base para comenzar a develar las causas detrás de las graves violaciones a garantías, y colaborar con aquellos que trabajen y quieran sumarse a las tareas para salir de la crisis que hoy enfrenta el país en esa materia.