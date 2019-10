Arturo Cano

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. 13

Juan Millán era un joven dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) aquella mañana en que Fidel Velázquez lo mandó llamar: Compañero Millán, usted tiene fama de moderno, de progresista, así que le voy a pedir algo . Lo que usted diga, don Fidel , respondió quien años más tarde sería gobernador de Sinaloa. En la próxima asamblea pida la palabra y haga un pronunciamiento contra la relección . La disciplina fue más grande que el miedo y Millán cumplió la encomienda.

Por supuesto que Velázquez no se retiró. La tarea encargada a Millán había tenido un único objetivo: medir a los líderes, probarlos, saber a cuántos de ellos les tentaba la manzana envenenada del retiro del sempiterno.

Fidel Velázquez impuso una tradición, que recordó este lunes, en el escenario magnífico del Castillo de Chapultepec, su sucesor Carlos Aceves del Olmo: los dirigentes de la Ce-Te-Eme sólo se van con los pies por delante .

Acto seguido habló de su salud, de las enfermedades raras que lo tienen en silla de ruedas desde hace largos meses: “No tengo cáncer, pero supuestamente me tienen que cortar la pierna derecha… yo he dicho que cuando no esté bien no tengo que estar aquí”.

–¿Se retira o está siguiendo las enseñanzas de Velázquez y midiendo a los dirigentes de todo el país reunidos en la Ciudad de México?

En el tradicional chacaleo –es decir, las declaraciones de banqueta tan usuales en la relación prensa-poder– Aceves matizó: Si excepcionalmente tuviera que retirarme lo haré en la forma más limpia para la CTM .

Apenas habían pasado tres horas de su anuncio cuando la CTM informó que su pleno nacional, integrado por los líderes de las federaciones y los sindicatos nacionales, expresó su apoyo total al liderazgo de Aceves del Olmo.

Visto así, el acto en el Castillo de Chapultepec sólo fue el preámbulo del cierre de filas. Se trataba de la presentación de un libro que aborda la historia de la CTM, una colección de adjetivos dedicados a los dirigentes muertos y vivos aderezada con fotos de la organización fundada en 1936.