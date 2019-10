Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. 10

Este martes, presidentes municipales de todos los partidos políticos de oposición irán a Palacio Nacional a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir que les escuche y obtener más presupuesto, anunció el representante de los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas. Esto, dijo, luego de que ya se han tenido reuniones en la Secretaría de Gobernación y no hay respuesta.

En la inauguración de la Reunión Nacional de Alcaldes, el también presidente municipal de Huixquilucan dijo que ha habido una fuerte reducción presupuestal a los municipios en los temas de seguridad, que entre este año y la iniciativa para 2020 suman 13 mil millones de pesos. Le decimos al Presidente que necesita escucharnos, no queremos un acto con él, sino una junta de trabajo .

No nos vamos a dejar