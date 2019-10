Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2019, p. 4

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que se realiza una investigación sobre sobre la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, y subrayó: no habrá impunidad, esto no va a ser otro Ayotzinapa .

Insistió: que quede muy claro, esto no va a ser otro Ayotzinapa. Aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a le ley, con toda transparencia .

En conferencia de prensa efectuada en el Senado, al término de la presentación de la reforma en materia de justicia, precisó que esta investigación no es una cosa que se hace de un día para otro. No es un asunto fácil, es un tema muy complicado, pero es un tema que nosotros en la fiscalía asumimos plenamente y vamos a llevar una investigación que sea ejemplar. No va quedar impunidad de ninguna naturaleza .