Rechazó que le hubieran presentado sus renuncias el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, pero acotó: de haber seguido el operativo y se hubieran registrado muertes, ahora se estaría hablando de la renuncia del Presidente.

¿Habrá una sanción al interior?, se le preguntó.

En medio de la defensa de la actuación gubernamental admitió: “Sí, se está haciendo una revisión, el secretario de la Defensa está haciendo una evaluación. Ellos reconocieron (el gabinete de seguridad) que fue una acción precipitada, no actuaron con precaución. Lo importante es que al cometerse este error de falta de preparación del operativo, se decidió detenerlo, porque en otros tiempos, decían, ‘aunque hubiesen daños colaterales...’”

–¿Sabía que el hijo de Durazo Montaño fue compañero de primaria de Ovidio Guzmán López? ¿Tiene la información de que en este operativo habrían participado agentes de la DEA (agencia antidrogas estadunidense)?

–No me gusta la especulación, no hago conjeturas. Procuro tener información de primera y la tengo. No permito que nadie me manipule, no me comparen, porque eso sí calienta. No es de que hacen las cosas y yo no me entero, o delego funciones y usted haga lo que quiera. No. El presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que sucede.

Agregó: “tengo información y nada de lo que usted está planteando es de mi conocimiento, así nada más. En las benditas redes sociales hay muchas cosas, pero prefiero que haya excesos de información.

–¿Le estaban poniendo un cuatro?

–Si fue esa la intención, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez.