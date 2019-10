L

e preguntaron a López Obrador en la mañanera de ayer si considera que el episodio de Culiacán fue un cuatro . Contestó que, suponiendo sin conceder, si eso hubiera sucedido, nos hizo lo que el viento a Juárez . La oposición ha hecho todo lo posible para magnificar el suceso –ciertamente grave–, inclusive hay fuego amigo . Vale analizar lo que está ocurriendo. Se percibe un cierto interés en distanciar a las fuerzas armadas del Presidente. Hacer creer a la opinión pública que los altos mandos no coinciden con la filosofía humanista de no responder a la violencia con más violencia. Sin embargo, si el suceso en tierra sinaloense hubiera terminado en una masacre, con el capo capturado, muerto o prófugo, la crítica sería que detenerlo no valía la muerte de tantas personas. Y acusarían a las tropas de haberse excedido y violado derechos humanos y al Presidente de ser un sujeto sanguinario como Felipe Calderón, es decir, también estarían intrigando. Hay que recordar cómo fue que el presidente López Obrador designó al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y al de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. No fue por recomendación de los mandos que se fueron, tampoco de Peña Nieto ni por escalafón. Ha dicho que atendió, en primer lugar, que no fueran corruptos y que fueran leales a México. Hay una relación fuerte, de mucho respeto con el Comandante Supremo. Va a estar difícil que prosperen las intrigas.

El cuatro

Si fue cuatro o fue un error sin intenciones perversas, lo esclarecerá la investigación que echó a andar el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. En conferencia de prensa, Gertz deslindó al Presidente de cualquier responsabilidad en el operativo cuyo resultado fue la liberación de El chapito Ovidio Guzmán. No es un asunto fácil, pero es un tema que nosotros en la Fiscalía asumimos plenamente , aseguró. Circulan varias versiones de los hechos pero todavía no hay una que satisfaga a los ciudadanos. Tan fácil como decir la verdad. La diferencia entre lo que sucedió y lo que pudo haber pasado, haya sido o no un cuatro , es que la gente en Culiacán está viva, disfrutando de un balde de cerveza como sólo allá saben enfriarla y unos buenos tacos de camarón.

¿Oreja?