Solamente con la novedad de que vamos a jugar mañana un partido de Copa Mx, ojalá que encontremos un funcionamiento como equipo , comentó el directivo Raúl Arias, quien precisó que no utilizarán al cuadro titular.

En Monterrey, André-Pierre Gignac se disculpó por haber anotado el viernes un gol a los estáticos escualos, y pidió no perder de vista el verdadero fondo del problema, es decir, la falta de pagos a sus colegas. A su vez, Ricardo Ferretti explicó el porqué pidió a sus dirigidos que atacaran, pues –dijo– nunca recibió una llamada ni un comunicado de parte de los jugadores del Veracruz.

La falta de comunicación y la confusión que hubo originó muchas cosas desagradables, nadie sabía cómo tenía que proceder , ni siquiera los árbitros. Incluso bromeó por el gol de Edu Vargas, pues dijo que de cerquita no anota. También reprochó a los locales, porque si yo no quiero jugar no despejo . Agregó que hubo otros equipos que tampoco respaldaron a los escualos debido a la gran confusión.

Este lunes, en la fecha 15, el equipo femenil de Tigres venció 2-0 al Veracruz, después de respetar un minuto sin tocar el esférico en solidaridad con las anfitrionas, que protestan por la falta de pago.