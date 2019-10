“El futbol debería ser un ejemplo para la sociedad, porque todos los deportes implican esfuerzo, disciplina, respeto al rival, fair play, pero lo que sucede en México no es ejemplar. Tendría que hacerse algo drástico, enderezar el barco; sin embargo, quienes administran la federación son empleados de las televisoras, no son autónomos ni independientes”, agregó.

A pesar de todo, el futbol va a seguir, es el gran negocio de la televisión con la selección tricolor al frente; sin embargo, los valores ya no figuran en él, ya se disolvieron en este deporte, se trata de ganar y ganar, no importa si pisas al de junto , remarcó el ex timonel de Puebla y de Veracruz, entre otros equipos.

“Vamos a ver cómo al San Luis, pese a la gresca en las tribunas del domingo, no lo van a vetar porque el siguiente partido es contra América y ya tiene la taquilla vendida. El Piojo Herrera metió la pata hace unos días y no hay autoridad que le ponga un castigo a la medida por los intereses que se pueden afectar.

Para José Luis Chelís Sánchez Solá “en el futbol ya no hay valores. Este deporte se convirtió en un negocio-espectáculo, ¡puras conveniencias! Y esta lamentable semana es sinónimo de lo que digo. El no descenso lo inventó Tv Azteca-Atlas porque el equipo iba a descender, sentía pasos y se previno. A la televisora le costó un dineral el equipo rojinegro y la única manera que encontró de defenderlo era poniendo esa regla.

Sobre la gresca en el estadio Alfonso Lastras, reflexiona: Pasó en Inglaterra, lo controlaron; pasó en Alemania, lo controlaron; en Argentina tuvieron que sacar una final de Copa Libertadores, si ya ha pasado en tantos países, por qué en México no podría pasar. La lección que nos deja es que hay que mejorar los operativos de seguridad .

Criticó que tampoco hay respaldo y solidaridad con las fuerzas básicas, pues en México hay entre 88 y 85 futbolista foráneos con registro y sueldo que no tienen actividad, pero son 80 plazas menos para los mexicanos . Puntualizó que Xolos y Zorros son los que más utilizan extranjeros. Atlas esta semana puso a ocho, Monterrey también tiene foráneos en sus posiciones de ataque, a pesar de que en la Sub-20 hay tres magníficos delanteros esperando una oportunidad , indicó.

Por último, lamentó la situación en que se encuentran el Veracruz y su dueño Fidel Kuri, aunque reconoció que en su paso por esa franquicia “estuve sin contrato federado y todo lo demás era por fuera, pero a mí nunca me quedó mal.

“En Puebla me hicieron doble contrato y me fui a la Comisión de Controversias; yo justifiqué el dinero que entraba en mi cuenta, ‘aquí está lo que gano con ustedes y aquí lo de la otra compañía’, coincidían las cifras, entonces la comisión claro que me respalda, pero si tú no tienes el depósito de ese segundo contrato porque te lo hacen en efectivo, entonces estás muerto”, concluyó.