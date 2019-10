La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual fue docente, se une a ese acto in memoriam con la emisión te-levisiva Maestros detrás de las ideas: Gilberto Aceves Navarro. Las eda-des de la pintura, que será transmitida hoy a las 19 horas por Tv UNAM.

Su obra es parte de importantes colecciones públicas en el país, entre ellas las del Museo de Arte Moderno, en el que recientemente se exhibieron tres incluidas en la exposición Colección abierta: Galaxias; en los museos Nacional de la Estampa y de Arte Carrillo Gil.

El artista se definía como un pintor mestizo, cuyo trabajo sintetizaba la mezcla indígena con lo europeo, aunque gustaba proclamarse como ‘‘el mayor de los tlacuilos (escriba, pintor, escritor o sabio, entre los antiguos mexicas)”.

Impresionado por lo que salía de su pincel

Asociado a la generación de la Ruptura, el maestro Aceves Navarro se asumía más dentro del impresionismo mágico, en el cual también se le incluía. ‘‘No porque pinte como los impresionistas, sino porque me impresiono mucho de lo que sale de mi pincel”.

El arte, para él, era una forma de invención permanente y decía que cuando eso terminaba se dejaba de ser artista. De allí su renuencia a tener un estilo. ‘‘El estilo es malo, es una enorme limitación, una enorme carencia de imaginación. De lo que se trata en el arte es ser personal, no tener un estilo. Ser producto del tiempo y su momento, de su época, de su lugar, de sus relaciones. No puedo ser el pintor que pinta sombreros puntiagudos. No es por allí.”