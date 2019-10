Arroyo destacó que para los adultas mayores los recuerdos de largo plazo son un tipo de terapia para rescatar las experiencias positivas que no sólo sirven para ellos sino también para los que lo rodean, a fin de que esta etapa no sea vivida en forma tan drástica .

No obstante, agregó, se requiere ayuda tanatológica para aprender a transitar este momento, pero no está al alcance de la mayoría de las personas. Expuso que no se le da el mismo valor al cuidado de un bebé como al de un anciano, pues en éste prevalece la visión de que es el final y no hay expectativa de futuro.

Señaló que los cuidados de ese sector, por lo general recae en los cónyuges, que sobre todo son las esposas. Cuando no están ellas, lo hacen las hijas, quienes a veces no tienen trabajo, casa, ni estudios suficientes. No obstante, dijo, esto también está cambiando porque las cuidadoras también trabajan.

Y cuando no pueden las esposas ni las hijas, muchas veces el recurso son los demás familiares: nueras, nietas o sobrinas a quienes en ocasiones se les paga por el cuidado.