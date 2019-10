Jessica Xantomila y Néstor Jiménez

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 19

Con procesos amañados , como relecciones anticipadas, modificaciones a sus estatutos a modo y hostigamiento laboral , líderes de sindicatos nacionales se perpetúan en sus cargos por décadas. Disidentes de varias agrupaciones afirmaron que sólo la muerte, enfermedades graves o procesos judiciales en contra de dichos líderes logran quitarlos de sus nichos de poder.

Acusan que los gobiernos en turno han desestimado sus denuncias, permitiendo la existencia de dirigentes ricos con bases pobres .

Juan José Calixto Rodríguez, presidente colegiado de la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, destacó que Bernardo Bueno Rentería, a quien representa legalmente, demandó la nulidad del pasado proceso en el gremio, en que, de nuevo, Víctor Flores quedó al frente del sindicato ferrocarrilero, con 24 años en el cargo.

Al no votar los socios que están en el padrón, no se le puede entregar la toma de nota a Víctor (Flores) , pues aunque los jubilados forman parte de este grupo y pagan cuota sindical, no tenemos derecho a elegir a nuestro representante , expuso.

En el proceso, Enrique García Cárdenas, otro de los jubilados, denunció que se le negó participar, lo que permitió que Flores fuera el único candidato. A la par, Calixto Rodríguez indicó que los opositores son amenazados y golpeados .

Por su parte, antes de que presentara su renuncia la semana pasada, Carlos Romero Deschamps estuvo al frente del Sindicato Petrolero (STPRM) por 26 años. Fue hasta que avanzaron las denuncias en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita que dejó el puesto.