Arturo Cano

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 18

En el arranque del libro, el autor eligió unos versos de Jorge Luis Borges, que deben leerse con la música de Astor Piazzola y la voz de grandes tangueros: Quién sabe por qué razón/ me anda buscando ese nombre./ Me gustaría saber/ cómo habrá sido aquel hombre./ Alto lo veo y cabal,/ con el alma comedida,/ capaz de no alzar la voz,/ y de jugarse la vida .

El nombre que buscó por largos años a Adolfo Gilly (Buenos Aires, 1928) fue Felipe Ángeles, una figura que, dice el historiador en una suerte de prólogo, ha sido cubierta con el barniz opaco del silencio o tal vez de la calumnia .

Hoy, en la urgencia de los titulares, Ángeles es el revolucionario socialista , pues su nombre ha sido elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el aeropuerto de Santa Lucía. El general revolucionario sin estatua –no la tuvo largo tiempo– volvió nuevamente a las ocho columnas luego de que el Presidente usó palabras suyas para dirigirse a los soldados tras la pifia de Culiacán, Sinaloa.

Ángeles es, por supuesto, un personaje mucho más complejo.

Tanto lo buscó ese nombre que Gilly, profesor emérito de la UNAM, terminó publicando un libro de 783 páginas, con el sobrio título de Felipe Ángeles, el estratega (Ediciones Era, 2019).

Las contratapas de los libros suelen exagerar o mentir. No es el caso. El libro de Gilly (Gigí, le decían los zapatistas de hoy en los años de la convención en la selva) se lee como una apasionante novela .

La historia de la Revolución Mexicana tiene en Gilly a uno de sus mejores narradores, a uno que en su prosa combina erudición y rigor, respeto a las fuentes y amor por el contexto, por los vasos comunicantes entre los hechos del pasado y nuestros días.

Generaciones enteras de jóvenes mexicanos se formaron en la lectura de obras como La revolución interrumpida. Los jóvenes troskistas de fines de los 80 reprochaban a Gilly –recuérdese que doña Rosario Ibarra era también candidata– su cercanía con Cuauhtémoc Cárdenas: El hijo del general ya tiene quién le escriba , lamentaba un militante de la IV Internacional en aquellos años.

Algún tiempo atrás, Octavio Paz reconocía la obra de Adolfo Gilly de este modo: Su contribución a la historia de la Revolución Mexicana es notable. No lo es menos la que hace a la historia viva, quiero decir, a la historia que en México, en estos días, todos vivimos y hacemos (o a veces, deshacemos) , se lee en una nota de La Jornada (19 de noviembre de 2006).

El Nobel mexicano escribió esas notas en 1971, pero este nuevo libro del profesor de la UNAM prueba que la contribución de Gilly a la historia viva es un vino que sabe envejecer en botella nueva.

Y sí, su más reciente libro se lee como una novela que, al tiempo que traza con exactitud la ruta del general Ángeles, abre puentes y ventanas a otros momentos de nuestra historia y al vértigo de estos días mexicanos.

En las líneas que siguen, van varios ejemplos de cómo Gilly reconstruye a su Jacinto Chiclana, al Felipe Ángeles que lo buscó hasta encontrarlo.

Retrato fiel del personaje con fuentes directas

Si Borges imagina ( señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre ), Gilly logra un retrato tan fiel como permiten las fuentes directas (las cartas de Ángeles y muchas otras), los periódicos de la época y los muchos libros que la figura de Ángeles inspiró.