Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 17

Hoy inician en el Senado las comparecencias de 24 de los 57 candidatos que se inscribieron para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En total son 45 hombres y 12 mujeres, que serán entrevistados entre hoy y el miércoles por las comisiones unidas de Justicia, que preside el morenista Julio Menchaca, y la de Derechos Humanos, cuya presidenta es la panista Kenia López.

Ambos coincidieron, en entrevistas por separado, en que se buscará el mejor perfil para lograr obtener las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes, ya que se requiere mayoría calificada .

Menchaca destacó que “para este cargo Morena no definió que se privilegiara a una mujer. Se buscará el aspirante –hombre o mujer– que tenga las mayores posibilidades de sumar votos”.

Kenia López refirió: Se buscará al candidato o candidata que logre el consenso de todas las fuerzas políticas .