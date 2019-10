Durante la presentación de los programas de reconstrucción nacional y La escuela es nuestra, al hacer referencia a los hechos violentos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, tras el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán”, el titular del Ejecutivo federal agradeció una vez más al Ejército, a los soldados, por la manera en que nos están ayudando para no utilizar la fuerza, porque podemos resolver los problemas mediante el diálogo, mediante el acuerdo, no con lo irracional del uso de la fuerza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia , insistió.

No nos importa que los conservadores, los autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera. Ya ellos lo hicieron y no dio resultados; al contrario, enlutaron a México, convirtieron al país en un cementerio , afirmó.

Apuntó que su ideal, su sueño, es que cuando todos los mexicanos tengan trabajo, bienestar, cuando sean atendidos todos los jóvenes, que no se queden los niños sin posibilidad de estudiar, cuando haya justicia, vamos a serenar a México. Va a haber paz y tranquilidad en nuestro país. Esa es nuestra filosofía .

Indicó que lo asumido el jueves pasado fue una decisión muy difícil: decidimos primero la vida de los seres humanos, no la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia. La hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, la doctrina de este gobierno .