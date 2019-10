▲ Álvaro Ortiz, líder de la AMFpro, canceló el paro inicialmente pactado y lamentó que el fondo millonario de la FMF no llegue a las arcas de la asociación. Foto Jam Media

E

l 7 de octubre de 2017 se anunció la formación de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro); dos años después el gremio no pasó su primera gran prueba. Los líderes de ese movimiento brillan por su ausencia en la crisis que afecta a los jugadores del equipo Veracruz. Ni luces de Andrés Guardado, Héctor Moreno, Rafael Márquez o del Chicharito Hernández. Tibieza del portero Chuy Corona, Memo Ochoa y de Oribe Peralta. Aquel día sólo sonrieron para la foto.

Tanto el Cepillo Peralta como Alan Pulido y Christian Giménez prefieren criticar a los futbolistas bien comidos y de billeteras boyantes que integran las filas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con André-Pierre Gignac al frente. Pero no osan tocar ni con el pétalo de un reproche a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), su principal verdugo y primer responsable de que el insolvente Fidel Kuri y un equipo que suma 40 juegos sin triunfo figure en la primera división.

Álvaro Ortiz, cabeza de la AMFpro, pudo enaltecer su gestión, pero el viernes su discurso fue un lloroso lamento por la pérdida de la anualidad de 18 o 17 millones de pesos que dejará de recibir de parte de los federativos. Lo que evidenció que su organización no depende de las cuotas de sus agremiados, sino de las dádivas de los patrones… Muy hueco aquel discurso cuando asumió para “dar inicio a una nueva cultura en el futbol, donde todos apoyan…”

Tampoco fue capaz de orquestar en todas las divisiones el minuto de piernas inmóviles tras el pitazo de inicio en cada partido de la fecha 14 del futbol mexicano. A Ortiz se le borró la enjundia ante la decidida actitud de los directivos y canceló el paro inicialmente pactado. Algunos equipos cumplieron un minuto de protesta, fueron los menos. Porque para hacer huelga, sólo los árbitros (marzo de 2017), y ya se vio cómo les fue: los líderes de esa iniciativa hoy están borrados.

Si la situación de los jugadores escualos es dramática porque no pueden pagar la renta o la colegiatura de sus hijos, la del equipo femenil es doblemente crítica. El capitán Carlos Salcido dijo que ellas sólo han cobrado un mes en este torneo; el sueldo que la FMF fijó es de 3 mil 700 pesos al mes. No tienen servicio médico, padecen pésimas condiciones de traslados, de alimentación y no disponen de un vestidor para asearse y cambiarse. Lo que requieren, en suma, es un sindicato como los que hay en Uruguay, Argentina o Colombia, y para eso tendrían que volver a nacer.