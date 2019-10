▲ El coordinador de Morena en San Lázaro y uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del partido, Mario Delgado, no pudo participar en la asamblea que le correspondía en Iztacalco, pues fue suspendida por una inusual presencia de personas (cerca del triple de lo habitual) lo que generó que no hubiera condiciones para continuar. Foto Jesús Villaseca

arde o temprano, El Chapito Ovidio Guzmán será aprehendido. Hay en su contra una orden de aprehensión con probable extradición a Estados Unidos por diversos delitos. Lo sucedido en Culiacán añadió otros, por lo que la condena será larga. No hay que dejarse engañar por los videos que aparecieron en las redes sociales con motivo del episodio de Culiacán, la semana pasada. El Ejército Mexicano constituye una fuerza incomparablemente superior a la banda de narcotraficantes del cártel de Sinaloa. El Ejército se compone de tres instituciones permanentes, agrupadas en dos secretarías de Estado: la Defensa Nacional (tiene a su cargo al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea) y la de Marina (a cargo de la Armada de México). Cuentan con 358 mil efectivos, tanques de guerra, tanquetas, helicópteros, aviones, barcos y sofisticados equipos de comunicación. De acuerdo al reporte Global Fire Power 2019, es el Ejército más poderoso de América Latina, después de Brasil. En comparación, la banda de narcotraficantes se compone, según datos de inteligencia, cuando mucho de 10 mil elementos y su armamento es infinitamente menos poderoso. El gabinete de Seguridad fue prudente porque si da la orden de abrir fuego, en vez de soltar al capo, hubiera desatado una carnicería espantosa, con muchas víctimas en la población culichi. Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto de Culiacán, Sinaloa: decidimos primero proteger la vida de los seres humanos, no a la violencia , insiste el presidente López Obrador. Ya fue probada la violencia y no dio resultados.

