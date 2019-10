Con Mario Pacheco suman dos ex funcionarios de primer nivel de la administración de Sandoval Castañeda que han sido aprehendidos; el primero fue Roy Rubio Salazar, ex titular de la Auditoría del Estado, acusado de ejercicio indebido de funciones.

Otra ex servidora pública cercana al gobierno de Sandoval Castañeda es Sulma Rosario Altamirano, ex regidora priísta y ex delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado, quien fue vinculada a proceso hace unos días acusada de los delitos de tortura, abuso de autoridad y tráfico de influencias.