El artículo 253 del Código Penal estipula que comete abuso de autoridad el servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones, exceda el límite de sus potestades o atribuciones en detrimento de un particular o de la función pública .

A partir de dicha querella, el Ministerio Público determinó que el ex edil firmó los contratos de compraventa de las unidades, y ayer se le vinculó a proceso por abuso de autoridad, señaló la dependencia.

En diciembre de 2018 se presentó una denuncia contra el ex alcalde por vender como chatarra 19 patrullas que recibió en comodato del gobierno estatal. Ahora se sabe que dichas unidades se encuentran en circulación nuevamente , a pesar de que se vendieron con el argumento de que estaban averiadas y fueron adquiridas por sus nuevos propietarios en cantidades superiores a 100 mil pesos cada una, dio a conocer la FGE.

Cortazar, Gto., El ex presidente municipal perredista Hugo Estefanía Monroy (2015-2018), quien fue grabado durante una conversación que tuvo con un líder del cártel de Santa Rosa de Lima, audio difundido hace unos meses, fue vinculado a proceso penal acusado de abuso de autoridad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los audios

El abuso de autoridad no se considera un delito grave, y la FGE no ha informado sobre los avances de la investigación contra Estefanía Monroy por una grabación de audio en el cual dialoga con Noé Lara Belman, El Puma, integrante del cártel de Santa Rosa de Lima y sobrino de Juan Lara,l alcalde de Villagrán, .

En la conversación telefónica, Hugo Estefanía propone a El Puma asesorarlo para hacer dinero limpio en gobiernos municipales. En la charla se habla de financiamiento de campañas y el ex alcalde afirma que controla el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que buscará la gubernatura en 2024.

En mayo anterior, Hugo Estefanía anunció que renunciaría al sol azteca, aunque ya estaba en proceso de expulsión por su plática con El Puma.