Susana González Gutiérrez

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 27

Acapulco, Gro., Tras perder la bonanza en producción, inversiones y exportaciones que tuvieron a principios de esta década, los empresarios de la industria minera llegan esta semana a su 33 convención internacional con la insistencia en que debe existir una política de Estado para este sector, con casi 500 años de actividad en México, con el fin de que detone la llegada de capitales y la generación de empleos.

El gobierno anterior, de Enrique Peña, marcó un parteaguas para la minería en el país con la reforma fiscal que entró en vigor de 2014, pues se aplicaron nuevos impuestos (7.5 por ciento a las ganancias de las empresas y 0.5 adicional a las que extraen oro, plata y platino). Además, les canceló la posibilidad de deducir gastos de exploración en el mismo año que la realizan.