No hay inversión. Si ahorita el gobierno decide que se den contratos para obras, que se liciten, habrá mucha gente que quiera invertir, no sólo de México. Hay mucha liquidez en el mundo. Pero no se está haciendo nada , expresó Alemán Velasco en el primero de tres días de trabajos del foro, que este año realiza su decimoséptima edición.

Cuando faltan 40 días para que se cumpla el primer año del nuevo gobierno, Alemán Velasco recordó que en la cumbre de 2018 –a la que sí asistió López Obrador– se vislumbraban muchas oportunidades que efectivamente no se realizaron: se suspendieron presupuestos, obras como el nuevo aeropuerto de Texcoco y carreteras. Obviamente, no hubo inversión. Y si no hay inversión, no hay desarrollo .

En estos últimos 12 meses, apuntó, “lo que sí se ha hecho muy bien es que no ha subido la inflación–cuyo control es función del Banco de México– y pienso que eso se va a mantener”.

Para el empresario, están dadas las condiciones para invertir en México. El gobierno da las condiciones para garantizar inversiones. Si cumplimos las reglas, esto va a ir bien; si nos las saltamos, algo va a salir mal , comentó.

Se evitó matanza

Una decisión de López Obrador previno que la actuación de un grupo criminal en Culiacán terminara en matanza el jueves pasado, aseguró.

El que evitó que hubiera una matazón fue el Presidente. Tenemos que darle toda nuestra confianza , apuntó.