Agencias

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 6

Amberes. Andy Murray ganó su primer título en un torneo de la ATP en más de dos años y medio al conquistar el Abierto Europeo, apenas su sexto torneo en sencillos desde su regreso de una cirugía de cadera a la que se sometió en enero.

Murray, de 32 años, vino de abajo para vencer en la final 3-6, 6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka, también tricampeón de Grand Slam.

La última vez que alzó un trofeo en sencillos fue en Dubái en marzo de 2017, por lo que no sorprendió a nadie que el británico llorara con facilidad luego de asegurar la victoria.

Obviamente significa mucho, los últimos años han sido extremadamente difíciles, tanto yo como Stan hemos tenido muchos problemas de lesiones en los pasados dos de años , indicó Murray en una entrevista en la cancha transmitida por Amazon Prime.