Al iniciar el encuentro, Ismael Sosa fue el primero en intentar mover los cartones, mientras la afición local lo abucheaba; no le perdonan haberse ido del equipo hace tres años para fichar con Tigres.

Pumas y León demostraron su respaldo a los jugadores del Veracruz, que exigen el pago de salarios, al respetar el pacto de solidaridad y no jugar el primer minuto del partido. Se limitaron en ese lapso a hacer ejercicios de calentamiento mientras la afición les aplaudía.

Poco después, al parecer por molestias musculares, el delantero Carlos González debió dejar su lugar a Martín Rodríguez.

Mientras los locales presionaban, León se mostraba más tranquilo en espera del contragolpe. El local Felipe Mora dejó escapar una oportunidad al fallar un remate de testa cuando se encontraba en el área.

Los esmeraldas cerraron como cazadores, acechando la meta de los auriazules con disparos desviados de Yairo Moreno y Fernando Navarro.

Cerca del final, la afición de Pumas cayó en el enojo y ante la inevitable derrota lanzó el grito eeeh puto contra el arquero Cota cuando realizaba un despeje. Enseguida se escuchó por los altavoces del recinto el anuncio de advertencia de la Federación Mexicana de Futbol contra actos de discriminación.

Al término, Míchel González respaldó la decisión de los universitarios de apoyar al Veracruz: Los jugadores me informaron lo que iban a hacer y me parece que es un motivo solidario. Han demostrado gran categoría, ojalá todos los clubes hubieran estado a la altura .

Ignacio Ambriz, técnico del León, reveló que vivió la falta de pago cuando dirigió a Querétaro (2015-2018).

No es fácil saber que la familia se tiene que regresar a su lugar de origen porque no hay dinero, no se pueden pagar las colegiaturas. Aplaudo lo que hicieron los jugadores, ya son muchos torneos en los que pasa esto , comentó.

Al ser cuestionado si su equipo habría atacado al Veracruz cuando protestaba, tal como lo hizo Tigres, dijo: Por lo que sé hubo un diálogo entre los capitanes, pero no hubo respeto ni nada. Cada quien es libre de pensar y accionar como quiera .