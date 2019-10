Afp

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019

Jerusalén. El director de orquesta indio Zubin Mehta, de 83 años, dirigió ayer en Tel Aviv su último concierto como director de la filarmónica israelí, antes de jubilarse al cabo de 50 años con este conjunto.

El maestro, que fue tratado de un tumor canceroso el año pasado, subió a escena ayudado por un bastón y dirigió la orquesta sentado, en un auditorio abarrotado que le dio una larga ovación.

Lo que esta orquesta me ha dado, me enseñó, no sólo esta generación (de músicos), sino a todas las anteriores (...) No puedo describirlo , expresó Mehta, profundamente conmovido durante el intermedio.

No entiendo muy bien lo que está pasando. Probablemente tomaré la medida esta noche en el vuelo a Los Ángeles , agregó.

Liszt y Mahler, en la programación

El programa de esta presentación en el auditorio Charles Bronfman en Tel Aviv incluyó el concierto para piano número 2 de Liszt y la segunda sinfonía de Mahler, Resurrection.

Al final del concierto, Zubin Mehta y su esposa recibieron collares de flores aludiendo a los orígenes indios del director.

El maestro también recibió el título de Director Musical Emérito de la orquesta. El israelí Lahav Shani, de 30 años, asumirá la dirección de la orquesta.

Cauteloso sobre el conflicto palestino-israelí, a diferencia de su amigo Daniel Barenboim (quien se niega a actuar en Israel), Zubin Mehta se ha limitado a expresar su oposición a la ocupación israelí de Cisjordania.