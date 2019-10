Carlos Paul

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 9

Para la escritora Elena Poniatowska, premio Cervantes 2013, los recientes hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, son algo muy duro que nos afecta a todos .

Como parte de las actividades de la 19 Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo, la reconocida autora, en charla con Paloma Saiz y José Manuel Calvo, de la Brigada para Leer en Libertad, expresó: “Lo que sucedió en Culiacán es muy duro para la Cuarta Transformación, muy duro para Andrés Manuel López Obrador y muy duro para nuestro país, sobre todo para el norte. El dolor de lo que sucedió lo compartimos todos.

“En mi caso –continuó la escritora– nunca he conocido a un narcotraficante, no sé lo que es (probar) una droga, si acaso me he puesto una borrachera, pero (el de las drogas) es un mundo que para mí tiene que ver con lo diabólico que hay en el ser humano, es decir, tiene que ver con destruir a un hombre o a una mujer, a un joven.

“Nuestro país, sobre todo en el norte y por la cercanía con Estados Unidos, y por la producción de la amapola, no tiene por qué ser el surtidero de droga de Estados Unidos. Eso es lo que intenta acabar Andrés Manuel López Obrador en este sexenio, además de que los pobres, por su precaria situación personal, no sean acusados por participar en su producción.

En el país se usan drogas, pero los verdaderos consumidores son los estadunidenses , destacó la autora de Tinísima.