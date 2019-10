L

os paraguas rotos y abandonados son murciélagos con las alas plegadas entre el pasto, quizá fulminados por un golpe de luz. Llegó el otoño por entero, como en los calendarios japoneses, hojas rojas y amarillas en el bosque y los árboles de las calles, por los suelos alfombrados de hojas muertas, aunque hoy vivaces por acción transparente de la lluvia, y al otro día secas, mustias, pardas, indistintas.

En los parques las estatuas se aburren como ostras. Nada recuerda sus batallas, sus glorias, sus golpes de suerte, sus obras completas. Los crímenes impunes de su poderío yacen bajo esos bronces, pero en otoño ya no importa. No hay niños correteando, ni madres o niñeras, ni algarabía escolar. Las aves la emprendieron al sur. Aún en tiempos de desorden climático algunas estaciones se comportan de acuerdo con lo previsto.

Si uno entra en la frecuencia de André Breton, parece que cualquier cosa puede ocurrir. Un paso lleva a otro por gracia de lo andado y los hallazgos no son milagros ni premios, apenas revelaciones entrevistas por las grietas, los callejones, los senderos sorpresivos. Un paso lleva a otro, y es difícil sustraerse al ojo del huracán. Veo en el centro de la plaza pública a ese hombre inmóvil en quien, lejos de aniquilarse, se combinan y maravillosamente se limitan las voluntades adversas de todas las cosas sólo para la gloria de la vida, de ese hombre que, lo repito, no es ninguno , nos avisa el capitán Breton en Los vasos comunicantes. Lo ve arrancado a la confusión social, distraído de la mordedura de una ambición irrefrenable , y aún así considera que el mundo se recompone en su principio esencial, a partir de él . Tal vez debió escribir de cualquiera , ya que uno es ninguno . Un paso lleva a otro. El capitán Bretón exalta la sed espiritual que del nacimiento hasta la muerte es indispensable que calme, y que no cure .