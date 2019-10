Sin embargo, el corresponsal de 75 años recalcó que pese a las atrocidades que ha presenciado, aún hay esperanza, porque el futuro del planeta está en nuestras manos: No podemos negar el daño que podemos hacernos; el ser humano puede ser un lobo para sus semejantes, pero la situación puede revertirse .

Salgado es el primer fotógrafo en recibir el Premio de la Paz de la Asociación de Libreros Alemanes, condecoración dotada con unos 27 mil 900 dólares y concedida desde 1950. El año pasado recibió el premio el matrimonio alemán de científicos culturales Aleida y Jan Assmann. Esa distinción, añadió, reconoce su trabajo de casi 50 años y toda su vida.

Me corrijo, nuestra vida. La de Lélia y mía. Todo lo que he hecho no hubiera sido posible sin ella, pues fue quien me llevó a la fotografía, ha diseñado mis libros y ella me devolvió la esperanza y me salvó la vida cuando volví de Ruanda , concluyó Sebastião, quien también capturó el trabajo en minas de oro y más tarde mostró la belleza del planeta con su libro Génesis.

Durante la ceremonia de premiación –en contexto de la Feria del Libro de Fráncfort (que terminó ayer)–, el guionista, productor y actor alemán Wim Wenders declaró: La asociación y sus integrantes han elegido honrar a un artista visual excepcional que ha hecho campaña continuamente en nombre de la paz y la justicia social, y cuya obra fotográfica completa presta un sentido de urgencia para el debate mundial en torno a la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente .

