Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2019, p. 36

La movilización de taxistas programada para este lunes se canceló ante el reinicio de las mesas de trabajo con autoridades capitalinas, en las que se abordarán temas como certeza jurídica, mejoramiento del servicio, prestaciones sociales y regularización de taxis piratas, quedando fuera la revisión de la tarifa.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, llamó al diálogo a quienes aún no se suman a las mesas instaladas en la dependencia y la Secretaría de Gobernación, donde están casi todos, por lo que no se tiene previsto ningún despliegue policiaco.

No queremos llegar en ninguna circunstancia a otro tipo de sanciones que tengan que ver con la revisión de concesiones por afectación al libre tránsito en caso de que algunos grupos no acaten el acuerdo, pero usar una concesión pública para bloquear..., ese es el cuestionamiento , dijo.

La mesa, reiteró, está puesta para todos los grupos y organizaciones, aunque la mayoría de los taxistas no están integrados a ellos. No estamos haciendo una advertencia negativa, sino llamándolos a encontrar a su demanda una forma jurídica y actuar en consecuencia .

Taxistas Unidos por México presentarán al Congreso y a la Secretaría de Movilidad una iniciativa de ley para mejorar la seguridad en el transporte público, la cual será analizada por ambas instancias, señaló.