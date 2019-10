Se espera, en tanto, que el acercamiento entre las naciones de América Latina se consolide, no sólo con las representaciones de países de América en el CDH, sino en términos generales. Es importante que los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU, hayan votado por los 14 integrantes para ese consejo. Y, también es trascendente que estén en él dos naciones de América del Sur.

Al mismo tiempo, en México se dio una reunión entre los presidentes de nuestro país y Cuba, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel. Estuvieron acompañados de sus respectivos ministros o secretarios de Energía, Relaciones Exteriores y similares. Se habló de programas existentes en materia de educación superior y salud, en particular de atención hospitalaria. Temas relacionados directamente con los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil brasileña manifiestan su profunda y grave preocupación por la candidatura de su nación al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el trienio 2020-2022 , dice un manifiesto firmado por más de 190 entidades.

En el caso de Venezuela, también surgieron opiniones en contra, desde Estados Unidos se critica a la ONU por la elección del país bolivariano.

Venezuela claramente no pertenece al consejo de DDHH; Venezuela no es apta para estar en él porque viola los derechos humanos . La opinión es de Philipe Bolopion, subdirector de abogacía global para Human Right Watch durante una entrevista para un conocido medio de comunicación estadunidense.

El canciller venezolano celebró el triunfo de la diplomacia bolivariana de paz en la ONU. Estamos ante una victoria que nosotros calificamos de histórica , expresó desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Caracas. Durante su comparecencia ante los medios, Arreaza denunció que el gobierno de Estados Unidos presionó a sus aliados para evitar la elección de Venezuela como miembro del mencionado consejo.

El canciller Jorge Arreaza dijo: Venezuela hizo su campaña bajo el absoluto respeto y apego a la carta de Naciones Unidas, sin atacar a nadie, sin perjudicar a otro Estado miembro .

Arraiza sostiene que Venezuela sí es una nación apta para una representación de esa importancia: La diplomacia ... no se hace para agredir a otro país soberano en su derecho, sino para llevar a cabo propuestas, para aportar, para construir en colectivo y para evitar que haya mayores violaciones, que se sigan bloqueando y bombardeando naciones .

Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, difundió el momento en que se llevó a cabo la elección del nuevo consejo, donde su nación triunfa y logra una banca, después de una campaña tremendamente feroz en contra de su candidatura. La ONU ha demostrado que pertenece a toda la humanidad y no a un pequeño grupo que quiere usarla para imponer su supremacía .

antonio.gershenson@gmail.com