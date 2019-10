Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 20 de octubre de 2019, p. 10

Durante las casi tres décadas que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps mantuvo en total opacidad el manejo de los cuantiosos bienes sindicales. No sólo no concedía entrevistas de prensa, no respondió a 267 solicitudes de información e incumplió una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El sindicato petrolero debió publicar en su página de Internet toda la información sobre sus contratos, gastos de sus dirigentes y los resultados de las auditorías por los recursos públicos que recibe, según le ordenó el Inai, pero el plazo para ello venció en agosto pasado y no lo hizo.

Aún con Romero Deschamps al frente, el sindicato acudió al Poder Judicial para no acatar la resolución, bajo el falso argumento de que no es sujeto obligado, ya que la Ley de Transparencia incluye a los organismos gremiales, recalcó la senadora de Morena Cecilia Sanchez García, ex trabajadora de Petróleos Mexicanos.

Incluso solicitó al Senado que se exigiera al STPRM cumplir con la Ley de Transparencia y con la reciente reforma laboral, que obliga también a los sindicatos a transparentar su actuación.